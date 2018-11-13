Відсутність тепла в Смілі розслідуватиме поліція
Провадження відкрили за фактом зловживання владою або службовим становищем за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба поліції.
"Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках відкритого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі перекрили рух транспортних засобів з вимогою початку подачі тепла до помешкань. Однак правоохоронці стверджують, що рух у місті Сміла відновлено.
З 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.
Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.
Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.
Нагадаємо, що 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шинипід управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.
У понеділок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.
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