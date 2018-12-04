Війська Асада встановили контроль над Думою, у місто ввели військову поліцію з Росії
Про це повідомляється в прес-релізі Міністерства оборони Росії, що надійшов до редакції "Медузи".
12 квітня в Думу були введені підрозділи російської військової поліції, які стануть "гарантом дотримання правопорядку в місті", додали в Міноборони.
"Російська сторона також продовжує виведення з Думи через гуманітарний коридор бойовиків і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні видання.
Як відомо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.
"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.
Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).
Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности