Війська Асада встановили контроль над Думою, у місто ввели військову поліцію з Росії

Сирійське місто Дума, розташоване в регіоні Східна Гута, повністю перейшло під контроль урядових військ Сирії.

Про це повідомляється в прес-релізі Міністерства оборони Росії, що надійшов до редакції "Медузи".

12 квітня в Думу були введені підрозділи російської військової поліції, які стануть "гарантом дотримання правопорядку в місті", додали в Міноборони.

"Російська сторона також продовжує виведення з Думи через гуманітарний коридор бойовиків і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні видання.

Як відомо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетним ударом по території Сирії.

"Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.

Пізніше спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території (уряд Башара Асада).

Нагадаємо, вранці 11 квітня посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Москва залишає за собою право збивати ракети, випущені в бік Сирії.