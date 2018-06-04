Влада Данії готова підтримати бойкот ЧС-2018

Пропозиції бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в РФ стали надходити після отруєння Сергія Скрипаля

Керівництво Данії розглядає можливість приєднатися до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який у 2018 році пройде в Росії.

Зокрема, представник Міністерства закордонних справ Данії Майкл Аастрап Дженсен заявив, що члени королівської сім'ї та інші державні чиновники швидше за все пропустять ЧС-2018, передає iSport.

"Офіційним особам Данії буде складно відправитися в Росію на це свято футболу. Я не думаю, що ми повинні говорити про відмову з боку національної команди, але всі інші повинні залишитися вдома та дивитися матчі ЧС-2018 по телевізору", - заявив Дженсен.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився взяти участь в урочистій церемонії відкриття ЧС-2018 з футболу в Росії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.