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Влада спростувала введення обов'язкового техогляду машин з 2018 року

Проект закону поки що на стадії розробки
Інформація про заборону в'їзду громадян на приватних автомобілях на територію ЄС з 2018 року без документа про технічний огляд не відповідає дійсності.
Влада спростувала введення обов Фото: workshopmagazine.co.uk

Кілька днів тому з такою заявою виступив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Тепер же віддомство пояснює, що відповідний законопроект, в якому врахована необхідність імплементації положень Директиви Євросоюзу, знаходиться лише на стадії розробки. При цьому Мінінфраструктури має намір найближчим часом направити законопроект на розгляд до Верховної Ради і сподівається на його схвалення до 2018 року, - повідомляють на сайті Міністерства інфраструктури.

Лавренюку доручено провести публічне обговорення запровадження обов'язкового техогляду машин із залученням громадськості та журналістів.

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Міністерство інфраструктури спільно з народними депутатами вже найближчим часом направить законопроект на розгляд та сподівається на його схвалення до 2018 року.

Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що обов'язковий технічний огляд дорожніх транспортних засобів в Україні буде запроваджуватися поетапно.

 

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25 09 2017 11:23
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