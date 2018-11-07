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Власники "євроблях", які заблокували центр Києва, озвучили вимоги

За словами організаторів, акція безстрокова
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які мітингують у центрі Києва, вимагають скасувати постанову Кабінету міністрів №475 і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і №8488.
Власники "євроблях", які заблокували центр Києва, озвучили вимоги Фото: соцмережі

Згадана урядова постанова відкрила українським поліцейським доступ до митної бази "Інспектор-2006", а законопроекти №8487 і №8488 знижують акциз на розмитнення машин.

"Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць", - заявив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич у коментарі УНІАН.

"Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів. Адже цей тиждень є останнім перед літніми канікулами Верховної Ради. Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту", – додав він.

"Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – сказав керівник організації "АвтоЄвроСила".

З словами Ярошевича, акція безстрокова.

"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – заявив він.

Ярошевич зауважив, що акцію проводитимуть лише в урядовому кварталі Києва.

"Ми тиснемо тільки на законодавчу й виконавчу владу. Тобто на Кабмін і Верховну Раду", – сказав він.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".

Як уточнив у коментарі "112 Україна" начальник столичної поліції Андрій Крищенко, в центрі Києва проходить дві акції протесту. Під будівлею Верховної Ради мітингує організація "АвтоЄвроСила", а під урядом знаходяться працівники підприємства "ДніпроАзот". Всього, за даними поліції, в центрі Києва протестують до 5 тис. чоловік.

Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".

Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.

 

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11 07 2018 12:18
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