Власники "євроблях", які заблокували центр Києва, озвучили вимоги
Згадана урядова постанова відкрила українським поліцейським доступ до митної бази "Інспектор-2006", а законопроекти №8487 і №8488 знижують акциз на розмитнення машин.
"Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць", - заявив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич у коментарі УНІАН.
"Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів. Адже цей тиждень є останнім перед літніми канікулами Верховної Ради. Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту", – додав він.
"Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – сказав керівник організації "АвтоЄвроСила".
З словами Ярошевича, акція безстрокова.
"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – заявив він.
Ярошевич зауважив, що акцію проводитимуть лише в урядовому кварталі Києва.
"Ми тиснемо тільки на законодавчу й виконавчу владу. Тобто на Кабмін і Верховну Раду", – сказав він.
Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".
Як уточнив у коментарі "112 Україна" начальник столичної поліції Андрій Крищенко, в центрі Києва проходить дві акції протесту. Під будівлею Верховної Ради мітингує організація "АвтоЄвроСила", а під урядом знаходяться працівники підприємства "ДніпроАзот". Всього, за даними поліції, в центрі Києва протестують до 5 тис. чоловік.
Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".
Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.
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