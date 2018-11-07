Власники "євроблях", які заблокували центр Києва, озвучили вимоги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які мітингують у центрі Києва, вимагають скасувати постанову Кабінету міністрів №475 і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і №8488.

Згадана урядова постанова відкрила українським поліцейським доступ до митної бази "Інспектор-2006", а законопроекти №8487 і №8488 знижують акциз на розмитнення машин.

"Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць", - заявив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич у коментарі УНІАН.

"Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів. Адже цей тиждень є останнім перед літніми канікулами Верховної Ради. Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту", – додав він.

"Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – сказав керівник організації "АвтоЄвроСила".

З словами Ярошевича, акція безстрокова.

"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – заявив він.

Ярошевич зауважив, що акцію проводитимуть лише в урядовому кварталі Києва. "Ми тиснемо тільки на законодавчу й виконавчу владу. Тобто на Кабмін і Верховну Раду", – сказав він.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".