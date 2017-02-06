Внаслідок атаки на казино на Філіппінах загинуло понад 30 осіб, 54 - поранені, - ФОТО
Щонайменше 54 особи отримали поранення через напад і перестрілку чоловіка з поліцією, - повідомляють місцеві правоохоронці, інформує Радіо Свобода.
Поліція також зазначила, що більшість загиблих задихнулися від загорання ігрових столів і подальшої пожежі.
Фото: EPA/UPG
За попередніми даними, нападник вчинив самогубство – облив бензином і підпалив себе. Тіло підозрюваного бойовика було виявлено в готельному номері комплексу, що неподалік міжнародного аеропорту Маніли.
Фото: EPA/UPG
Поліція припускає, що мотивом нападу було пограбування, а не терористичний акт.
Раніше повідомлялося, що в готелі Resorts World Manila невідомий влаштував стрілянину й імовірно вибух.
Фото: EPA/UPG
Організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів, повідомила, що відповідальність за напад на готель взяла на себе терористична організація Ісламська держава.
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, бойовики терористичної організації "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за вибух в столиці Афганістану Кабулі, що забрав життя понад 80 людей.
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