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Внаслідок атаки на казино на Філіппінах загинуло понад 30 осіб, 54 - поранені, - ФОТО

Вони задихнулися в задимленому приміщенні, яке зловмисник підпалив
На території розважального комплексу Resorts World Manila у столиці Філіппін Манілі, де вночі чоловік увірвався у казино, підпалив ігровий стіл і влаштував стрілянину, поліція виявила тіла 34 осіб.
Внаслідок атаки на казино на Філіппінах загинуло понад 30 осіб, 54 - поранені, - ФОТО Фото: EPA/UPG

Щонайменше 54 особи отримали поранення через напад і перестрілку чоловіка з поліцією, - повідомляють місцеві правоохоронці, інформує Радіо Свобода.

Поліція також зазначила, що більшість загиблих задихнулися від загорання ігрових столів і подальшої пожежі.

Фото: EPA/UPG

За попередніми даними, нападник вчинив самогубство – облив бензином і підпалив себе. Тіло підозрюваного бойовика було виявлено в готельному номері комплексу, що неподалік міжнародного аеропорту Маніли.

Фото: EPA/UPG

Поліція припускає, що мотивом нападу було пограбування, а не терористичний акт.

Раніше повідомлялося, що в готелі Resorts World Manila невідомий влаштував стрілянину й імовірно вибух.

Фото: EPA/UPG

Організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів, повідомила, що відповідальність за напад на готель взяла на себе терористична організація Ісламська держава. 

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, бойовики терористичної організації "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за вибух в столиці Афганістану Кабулі, що забрав життя понад 80 людей.

 
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02 06 2017 08:32
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