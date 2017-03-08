CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок сильної повені у В'єтнамі загинули семеро людей
Багато людей пропали безслідно
Фото: twitter.com
Провінція Йен Бай постраждала найбільше. Там загинули двоє осіб і тринадцять пропали без вісті. У пошуку задіяли близько 900 працівників екстрених служб, - інформує Associated Press.
Про інші жертви повідомляють в сусідніх провінціях Сон Ла і Лай Чау. В цей район прибула урядова делегація на чолі з заступником прем'єр-міністра, щоб координувати надання допомоги людям.
У В'єтнамі повені не рідкість. Щорічно вони вбивають сотні жителів країни.
Нагадаємо, 15 липня у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.
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03 08 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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