Внаслідок сильної повені у В'єтнамі загинули семеро людей

На півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Провінція Йен Бай постраждала найбільше. Там загинули двоє осіб і тринадцять пропали без вісті. У пошуку задіяли близько 900 працівників екстрених служб, - інформує Associated Press.

Про інші жертви повідомляють в сусідніх провінціях Сон Ла і Лай Чау. В цей район прибула урядова делегація на чолі з заступником прем'єр-міністра, щоб координувати надання допомоги людям.

У В'єтнамі повені не рідкість. Щорічно вони вбивають сотні жителів країни.