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Внаслідок сильної повені у В'єтнамі загинули семеро людей

Багато людей пропали безслідно
На півночі В'єтнаму внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі, загинули сім осіб, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.
Внаслідок сильної повені у В Фото: twitter.com

Провінція Йен Бай постраждала найбільше. Там загинули двоє осіб і тринадцять пропали без вісті. У пошуку задіяли близько 900 працівників екстрених служб, -  інформує Associated Press.

Про інші жертви повідомляють в сусідніх провінціях Сон Ла і Лай Чау. В цей район прибула урядова делегація на чолі з заступником прем'єр-міністра, щоб координувати надання допомоги людям.

У В'єтнамі повені не рідкість. Щорічно вони вбивають сотні жителів країни.

Нагадаємо, 15 липня у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.

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03 08 2017 20:56
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