Всупереч словам президента Порошенка Україна не є європейською країною, – Юнкер
"Наразі у світі тривають 60 воєн, жодної з них в Європі. Окрім України, яка не є європейською країною в сенсі її членства в Європейському союзі. Я знаю, що мій друг Порошенко кілька днів тому сказав, що Україна – це Європейський союз, але насправді на цей момент це не так", – сказав Юнкер, коментуючи роль ЄС у міжнародних конфліктах.
Як повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, голова Єврокомісії також закликав подумати про покращення відносин з Росією. За його словами, це залежить від обох сторін, а покращення відносин необхідне для безпечного майбутнього ЄС.
"Площа територій ЄС – 5,5 млн кв. км і Росії – 17,5 млн кв. км", – зазначив Юнкер.
"Потрібно, не відмовляючись від наших цінностей і принципів, і, звичайно, враховуючи ситуацію в Криму, переконатись, що ми маємо діалог, більш доречний у питанні майбутнього", – сказав він.
Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер представив п’ять сценаріїв майбутнього Європи.
68% європейців вважають себе громадянами Європейського Союзу, що є найбільшим показником в історії.
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.
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