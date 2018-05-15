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ВВП зріс у першому кварталі на 3,1%, - Держстат

У порівнянні з 4-им кварталом 2017 року ВВП теж виріс
У січні-березні 2018 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за попередніми даними, збільшився на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
ВВП зріс у першому кварталі на 3,1%, - Держстат Фото: dsnews.ua

У порівнянні з 4-м кварталом 2017 року ВВП збільшився на 0,9% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м.Севастополя), йдеься у звіті Державної служби статистики, інформують "Українські новини".

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.

Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.

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15 05 2018 22:20
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