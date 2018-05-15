БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ січні-березні 2018 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за попередніми даними, збільшився на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП зріс у першому кварталі на 3,1%, - Держстат
У порівнянні з 4-им кварталом 2017 року ВВП теж виріс
Фото: dsnews.ua
У порівнянні з 4-м кварталом 2017 року ВВП збільшився на 0,9% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м.Севастополя), йдеься у звіті Державної служби статистики, інформують "Українські новини".
Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.
Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.
Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.
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