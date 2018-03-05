Вибори в ОТГ: поліція відкрила 19 кримінальних проваджень
Про це повідомляє начальник Головного слідчого управління НПУ Віталій Невгад у четвер, 3 травня.
За його словами, найбільш характерними порушеннями виборчого законодавства були перешкоджання здійсненню виборчого права та підкуп виборців.
Невгад зазначив, що порушення виявлені в Одеській і Дніпропетровській (по 5 фактів), Харківській (3), Кіровоградській (2) областях. У Запорізькій, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях виявлено по 1 такому факту. Правоохоронці проводять необхідні заходи та слідчі дії для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
Фото: npu.gov.ua
Окрім того, Міністерство внутрішніх справ з Нацполіцією та громадянською мережею "ОПОРА" розробили проект Закону України № 8270 від 13.04.2018 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства". Цей законопроект підтримав Кабінет Міністрів України.
"У діючому законодавстві передбачено недостатньо сувору відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії. Це призводить до відчуття безкарності та спонукає до вчинення їх знову і знову", – наголосив Віталій Невгад.
Законопроект передбачає внесення змін до низки статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до Кримінального кодексу, законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський референдум", "Про місцеві вибори".
Начальник ГСУ підкреслив, що прийняття цього законопроекту сприятиме більш ефективній протидії порушенням виборчого законодавства, а також – ефективній діяльності правоохоронців. Крім того, зміни на законодавчому рівні забезпечать формування належних умов для невідворотності покарання для порушників законодавства на виборах.
Нагадаємо, 29 квітня в 17 областях України в 40 ОТГ відбулися перші вибори до об'єднаних територіальних громад. На виборах обирали депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об'єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.
Комітет виборців України зафіксував на виборах до об’єднаних територіальних громад 29 квітня підкуп виборців з боку шести політичних партій.
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