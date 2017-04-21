Вибух біля автобуса "Боруссії" влаштував росіянин заради заробітку на акціях клубу

Бійці поліцейського спецназу GSG-9 у федеральній землі Баден-Вюртемберг затримали громадянина Росії, підозрюваного в причетності до вибухів біля автобуса дортмундського футбольного клубу "Боруссія" увечері 11 квітня.

Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомило видання Spiegel Online з посиланням на джерела в правоохоронних органах, - інформує DW.

За даними видання, імовірний виконавець атак, 28-річний російський німець Сергій В., проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не екстреміст, а діяв суто з "корисливих міркувань". Чоловік перебував у полі зору правоохоронних органів близько тижня. На слід можливого злочинця їх навело джерело у фінансовому секторі.

Імовірний мотив чоловіка полягав у тому, щоб інцидент спричинив обвал акцій "Боруссії", завдяки чому В. сподівався заробити на знеціненні паперів на фондовому опціоні. За інформацією Spiegel Online, підозрюваний узяв споживчий кредит і придбав 15 тисяч опціонних сертифікатів загальною вартістю 78 тисяч євро, необхідних для подальшого придбання і реалізації цінних паперів.

За відомостями газети Bild, у день злочину Сергій В. прибув у готель "L`Arrivée", де розмістилася перед матчем дортмундська команда і де він особисто забронював номер. Вибухові пристрої він активував за допомогою пульта дистанційного керування. Службовцям готелю він запам'ятався через дві обставини. Невдовзі після вибуху, коли серед постояльців почалася паніка, він спокійно увійшов у готельний ресторан і замовив стейк. Окрім того, В. був незадоволений номером, оскільки його вікна не виходили на вулицю, в результаті він погодився зайняти кімнату на верхньому поверсі готелю, звідки можна було спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, а також активувати бомби.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті, поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані "серйозні вибухові речовини". Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямованої на "Боруссію".

Ще пізніше на місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.

Крім того, 13 квітня за підозрою в причетності до організації вибухів у Дортмунді затримали громадянина Іраку 26 років, який, згідно з попередньою інформацією, був у "Ісламській державі" до 2016 року.