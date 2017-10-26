Вибух у Києві: журналістку "Еспресо" госпіталізували через стрес
"До нас також привезли пані Барчук - це журналістка телеканалу "Еспресо". Вона пережила дуже великий стрес під час вибуху. І попередньо аналізи показали, що є підозра на інфаркт. Ми робили протиінфарктні заходи, залучили фахівців інституту серця. Інфаркт, на щастя, не підтвердився. Наразі загрози життю немає, Мирослава перебуває в інституті серця", - повідомив президент клініки "Борис" Михайло Рудуцький "Громадському".
Радуцький додав, що журналістку відправлять додому, щойно її стан буде задовільним.
Раніше в лікарні провели операцію депутату Ігору Мосійчуку, який став одним з трьох постраждалих через вибух.
Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.
За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".
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