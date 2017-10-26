Мосійчук пережив операцію, на нього чекає ще одна, - лікар

Депутата Ігоря Мосійчука, який постраждав під час вибуху поблизу телеканалу "Еспресо" увечері 25 жовтня, прооперували.

"Всі ушкодження були прооперовані. До операції були залучені найкращі фахівці. Життю нічого не загрожує. Одна операція пройшла. Зробили зовнішню фіксації кісток. Друга буде за два тижні, аби він не втратив функціонування кінцівок", - розповів президент ТоВ "клініка Борис" Михайло Радуцький "Громадському".

На запитання про те, коли з ним зможуть поспілкуватися прокурори, лікар сказав, що наразі сказати важко.

"Він у реанімації. Нехай прокурори надішлють запит і ми відповімо їм", - додав Радуцький.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".