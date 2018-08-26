Винороб Лакарен звинувачує поліцію у брехні
Про це йдеться в його пості у Facebook після повідомлення поліції про те, що кущі винограду "не пошкоджені".
Винороб запросив Президента, губернатора Одеської області, а також журналістів і активістів переконатися у правдивості його слів.
"Президенте Порошенку, як довго буде надаватися підтримка бессарабській поліції, яка діє заодно з бессарабськими рейдерами землі?", - додав він.
Нагадаємо, що французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що у п'ятницю ввечері невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень.
25 серпня в управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена: сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин виявлено не було, кущі винограду "не пошкоджені".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими