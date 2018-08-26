Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Винороб Лакарен звинувачує поліцію у брехні

Винороб запросив Президента та губернатора Одеської області переконатися у правдивості його слів
Французький винороб Крістоф Лакарен, який заявляв про підпал своїх виноградників в Одеській області, звинуватив місцеву поліцію у брехні.
Винороб Лакарен звинувачує поліцію у брехні Фото: facebook.com/lacarin.christophe

Про це йдеться в його пості у Facebook після повідомлення поліції про те, що кущі винограду "не пошкоджені".

Винороб запросив Президента, губернатора Одеської області, а також журналістів і активістів переконатися у правдивості його слів.

"Президенте Порошенку, як довго буде надаватися підтримка бессарабській поліції, яка діє заодно з бессарабськими рейдерами землі?", - додав він.

Нагадаємо, що французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що у п'ятницю ввечері невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень. 

25 серпня в управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена: сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин виявлено не було, кущі винограду "не пошкоджені".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 11:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.