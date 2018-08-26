Винороб Лакарен звинувачує поліцію у брехні

Винороб запросив Президента та губернатора Одеської області переконатися у правдивості його слів

Французький винороб Крістоф Лакарен, який заявляв про підпал своїх виноградників в Одеській області, звинуватив місцеву поліцію у брехні.

Про це йдеться в його пості у Facebook після повідомлення поліції про те, що кущі винограду "не пошкоджені".

Винороб запросив Президента, губернатора Одеської області, а також журналістів і активістів переконатися у правдивості його слів.

"Президенте Порошенку, як довго буде надаватися підтримка бессарабській поліції, яка діє заодно з бессарабськими рейдерами землі?", - додав він.

Нагадаємо, що французький винороб Крістоф Лакарен заявив, що у п'ятницю ввечері невідомі підпалили його виноградники, згоріло 20 га насаджень.

25 серпня в управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена: сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин виявлено не було, кущі винограду "не пошкоджені".