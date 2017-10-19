Винуватиця ДТП у Харкові відмовилася давати свідчення

Затриманій 20-річній Олені Зайцевої був наданий адвокат з центру правової допомоги та роз'яснені її права.

Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України, - розповів начальник слідчого управління Національної поліції в Харківській області Сергій Чиж, інформує Інтерфакс-Україна.

У МВС підтвердили, що дівчина перебувала за кермом машини, яка належить її вітчиму. Слідчі викликали його на допит.

Крім того, в поліції уточнили, що запобіжний захід для 20-річної харків'янки суд обере 20 жовтня.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву.