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Вища рада правосуддя відсторонила суддю через звинувачення у хабарництві

Суддя підозрюється в отриманні трьох хабарів на загальну суму в 71 тис. доларів
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від виконання службових обов'язків суддю Господарського суду Києва, Аллу Пригунову, яка звинувачується у хабарництві і привласненні чужого майна.
Вища рада правосуддя відсторонила суддю через звинувачення у хабарництві Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення члени ВСП ухвалили на своєму засіданні, задовольнивши таким чином подання Генеральної прокуратури, повідомляє УНІАН.

"Клопотання заступника генерального прокурора Столярчука задовольнити. Тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Господарського суду Києва, Пригунову А.Б. до набрання чинності судового рішення або закриття судового провадження", - зазначається в постанові ВСП.

Представник прокуратури зазначив, що відсторонення Пригунової усуне можливість впливу на свідків, оскільки суддя може використовувати свої зв'язки в суддівській сфері, а також в правоохоронних органах.

"Генпрокуратура вважає, що суддя під час судового розгляду не має права здійснювати правосуддя від імені держави", - заявив представник Генпрокуратури.

Як відомо з оприлюднених у ВСП матеріалів, суддя підозрюється в отриманні трьох хабарів на загальну суму в 71 тис. доларів.

Шевченківський районний суд Києва призначив на розгляд кримінальне провадження щодо судді на 14 березня.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя під час засідання 24 січня звільнила 10 суддів з посад за загальними обставинами.

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09 03 2017 15:38
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