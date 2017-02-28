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Якби правоохоронці робили свою роботу, то жодних би "ЛНР" і "ДНР" не було, - штаб блокади

У штабі блокади кажуть, що Аваков заворушився тільки тоді, коли почав руйнуватися бізнес влади з окупантами
У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" відреагували на прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Антитерористичного центра дати йому повноваження для розгону блокади Донбасу.
Якби правоохоронці робили свою роботу, то жодних би "ЛНР" і "ДНР" не було, - штаб блокади Фото:facebook.com/shtab.blokady

"Якби три роки тому правоохоронці робили свою роботу, то жодних би "ЛНР" і "ДНР" не було. Але Аваков заворушився тільки тоді, коли почав руйнуватися бізнес влади з окупантами", - йдеться на сторінці штабу блокади у Facebook.

Нагадаємо, що міністр МВС Арсен Аваков просить керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

Відзначимо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

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