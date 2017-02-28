Якби правоохоронці робили свою роботу, то жодних би "ЛНР" і "ДНР" не було, - штаб блокади

У штабі блокади кажуть, що Аваков заворушився тільки тоді, коли почав руйнуватися бізнес влади з окупантами

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" відреагували на прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Антитерористичного центра дати йому повноваження для розгону блокади Донбасу.

"Якби три роки тому правоохоронці робили свою роботу, то жодних би "ЛНР" і "ДНР" не було. Але Аваков заворушився тільки тоді, коли почав руйнуватися бізнес влади з окупантами", - йдеться на сторінці штабу блокади у Facebook.

Нагадаємо, що міністр МВС Арсен Аваков просить керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

Відзначимо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.