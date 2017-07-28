Якщо Поляков не вдягне браслет, то його застава піде до держбюджету, - САП

У вересні може бути нове подання вже по іншому злочину до Верховної Ради

Якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Його (Полякова – ред.) вчора запросили в управління поліції Черкаської області. Закінчилося тим, що при спробі виконати рішення суду і надіти на нього браслет, він викликав поліцію і сказав, що до нього застосовують невідомо яку силу і примушують вчиняти невідомо які дії", – розповів він.

"Якщо рішення суду не буде виконано, прокурор звертається до суду з питання стягнення застави в дохід держави у зв'язку з порушенням підозрюваним процесуальних зобов'язань", – заявив Холодницький.

"Якщо рішення суду не буде виконано і після цього, будемо вирішувати питання про внесення в ЄРДР і початок кримінального провадження за умисне невиконання рішення суду. Таким чином, я не виключаю, що у вересні може бути нове подання вже по іншому злочину до Верховної Ради", – додав Холодницький.

Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.