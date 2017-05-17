Янукович таємно приймав Суркова у Межигір'ї під час Майдану, - Генпрокуратура

Сурков також зустрівся і з олігархом Рінатом Ахметовим 2 лютого 2014 року у його маєтку в Донецьку

Екс-президент України Віктор Янукович таємно приймав радника президента Росії Владислава Суркова у Межигір'ї під час Майдану.

Сурков дійсно здійснював таємний візит до Межигір'я, у той час як на Майдані відбувалися заворушення, - заявив прокурор департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський, інформує видання "Новая газета".

"Слідством доведено: Сурков бачився з Януковичем 20 січня 2014 року, в Межигір'ї. Сурков приїхав туди не пізніше сьомої години вечора і поїхав близько опівночі", - наголосив Донський.

Понад те, Сурков також зустрівся і з олігархом Рінатом Ахметовим 2 лютого 2014 року у його маєтку в Донецьку. Туди він прилетів з Криму, а після зустрічі одразу повернувся до Москви.

"Скажу відверто: я навряд чи б ділився такою інформацією зі ЗМІ, якби Рінат Ахметов дав правдиві або хоча б правдоподібні покази про цілі і предмет цієї зустрічі", - підсумував Донський.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.