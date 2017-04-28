Луценко запевняє, що конфіскація грошей Януковича завершиться сьогодні

Процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.

Він пояснив, що йдеться про злочинний "общак" Януковича, куди входили кошти, вкрадені в кожного українця.

"На цей момент встановлюється точна сума, скільки живих коштів, скільки ще залишається у вигляді цінних паперів. Але не менше 1,5 млрд дол., що приблизно дорівнює 40 млрд грн. Наразі тривають фінансові операції з перерахування в державне казначейство. Чому ця процедура триває так довго? Тому що йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного угруповання Януковича розміщували цінні папери. Тому ця операція буде завершена сьогодні. Я постійно на зв'язку з керівництвом "Ощадбанку", зі слідчими і прокурорами, які перебувають у приміщенні банку", - розповів генеральний прокурор Юрій Луценко в ході брифінгу.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.