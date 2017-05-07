Янукович відмовився брати участь в судовому процесі у справі про держзраду
Про це передає Інтерфакс-Україна.
"Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я прийняв рішення відкликати з процесу своїх захисників, в їх кваліфікації сумнівів немає, але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі", - заявив він в ефірі програми Время на російському Першому каналі.
За словами Януковича-втікача, українська влада намагається за всяку ціну звинуватити його "в усіх минулих, нинішніх і майбутніх бідах України". Він також назвав суд у справі про держзраду профанацією.
Нагадаємо, раніше у четвер Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
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