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Янукович знав, що готується анексія Криму – Мін'юст

Фактично колишнє керівництво України сприяло тому, щоб в Криму розвивалася підготовка до захоплення в 2013 році, сказав міністр юстиції
Активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це.
Янукович знав, що готується анексія Криму – Мін Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

"Ми чітко встановили і подали у вигляді письмових доказів в ЄСПЛ документи, які свідчать, що активну фазу підготовки до захоплення Криму РФ почала ще в 2014 році. Але ми розуміємо, що такий план був раніше. Нам вдалося отримати докази, що в 2013 році РФ вже почала активні дії на території Криму", - заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу, інформує LIGA.net.

"Це підтверджується тим, що РФ несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. На територію України з боку Криму незаконно перекидався особовий склад і техніка РФ, це підтверджується і тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму – і це зафіксовано документально", - сказав Петренко, підкресливши, що Мін'юсту відомі прізвища посадових осіб РФ, які координують цю спецоперацію.

Петренко зазначив, що в матеріалах позову є документальні докази захоплення в полон і застосування тортур з боку російських силовиків до місцевих жителям Криму в 2014 році.

"Це ще раз підтверджує, що так звана версія РФ про те, що вони "емоційно відреагували на революцію" і "допомогли своїм братам" в Криму, провівши "референдум" – це повна брехня", - сказав міністр.

Петренко підкреслив, що колишнє керівництво України – Янукович, його оточення, а також керівництво спецслужб не могли не знати про дії з підготовки окупації півострова.

"Фактично вони допомагали тому, щоб в Криму розвивалася підготовка до захоплення в 2013 році. Всі ці докази ми подали в ЄСПЛ", - заявив міністр.

Зазначимо, сьогодні, 9 лютого українські радіостанції почали мовлення на територію анексованого Криму, з недавно побудованої телерадіовежі в селі Карачун Херсонської області.

 
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09 02 2017 16:16
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