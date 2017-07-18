НОВИНИЄвропейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір виділити "Укрзалізниці" 150 млн доларів для придбання вантажних вагонів загального призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР може виділити "Укрзалізниці" $150 млн на покупку вантажних вагонів
Кредит "Укрзалізниця" зможе використовувати для закупівлі 6,5 тис вагонів
Фото: УНІАН
Цей проект розгляне рада директорів банку 20 вересня, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на прес-службу ЄБРР.
Кредит "Укрзалізниця" зможе використовувати для закупівлі 6,5 тис. відкритих вантажних вагонів.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" в партнерстві з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies створить лізингову компанію, яка буде надавати українським перевізникам 10 тисяч вантажних вагонів.
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