CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГосподарем пісенного конкурсу "Євробачення-2018" стане Лісабон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Євробачення-2018" прийме Лісабон
Фінал пісенного конкурсу запланований на 12 травня
Фото: COURTASY IMAGE
Півфінали конкурсу відбудуться 8 і 10 травня, фінал – 12 травня. Про це з посиланням на суспільного мовника Португалії RTP інформує офіційний сайт конкурсу eurovision.tv.
За словами генерального директора RTP Гонсало Рейсу, конкурентами столиці були Брага, Гондомар, Гімарайнш і Санта-Марія-да-Фейра.
Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017", фінал якого проходив 14 травня у Києві, став представник Португалії Сальвадор Собрал.
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26 07 2017 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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