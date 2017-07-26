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"Євробачення-2018" прийме Лісабон

Фінал пісенного конкурсу запланований на 12 травня
Господарем пісенного конкурсу "Євробачення-2018" стане Лісабон.
"Євробачення-2018" прийме Лісабон Фото: COURTASY IMAGE

Півфінали конкурсу відбудуться 8 і 10 травня, фінал – 12 травня. Про це з посиланням на суспільного мовника Португалії RTP інформує офіційний сайт конкурсу eurovision.tv.

За словами генерального директора RTP Гонсало Рейсу, конкурентами столиці були Брага, Гондомар, Гімарайнш і Санта-Марія-да-Фейра.

Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017", фінал якого проходив 14 травня у Києві, став представник Португалії Сальвадор Собрал.

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26 07 2017 12:33
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