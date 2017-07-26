"Євробачення-2018" прийме Лісабон

Господарем пісенного конкурсу "Євробачення-2018" стане Лісабон.

Півфінали конкурсу відбудуться 8 і 10 травня, фінал – 12 травня. Про це з посиланням на суспільного мовника Португалії RTP інформує офіційний сайт конкурсу eurovision.tv.

За словами генерального директора RTP Гонсало Рейсу, конкурентами столиці були Брага, Гондомар, Гімарайнш і Санта-Марія-да-Фейра.

Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017", фінал якого проходив 14 травня у Києві, став представник Португалії Сальвадор Собрал.