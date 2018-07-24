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Єврокомісія запропонувала концепцію контрольованих центрів ЄС для мігрантів

Центри будуть керуватися приймаючою державою-членом при повній підтримці з боку агентств ЄС
Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів, а також короткострокові заходи, які можна вжити для покращення процесу обробки заяв від біженців, які прибули на територію ЄС.
Єврокомісія запропонувала концепцію контрольованих центрів ЄС для мігрантів Фото: afp.com

Пропозиції розміщені на сайті Єврокомісії.

Пропозиції також включають можливі шляхи створення регіональних механізмів щодо прийому мігрантів з третіми країнами.

"Регіональні схеми прибуття мігрантів повинні розглядатися як робота в поєднанні з розвитком контрольованих центрів в ЄС: разом, обидві ці концепції повинні допомогти забезпечити справді спільну регіональну відповідальність у відповідь на складні проблеми міграції", - йдеться у повідомленні.

Основна мета створення "контрольованих центрів" в ЄС - поліпшити процес розмежування осіб, які потребують міжнародного захисту, та нелегальних мігрантів, які не мають права залишатися в ЄС, одночасно прискорюючи їх повернення.

Центри будуть керуватися приймаючою державою-членом при повній підтримці з боку агентств ЄС та можуть мати тимчасовий або спеціальний характер залежно від місця розташування.

ЄС, зокрема, пропонує повну фінансову підтримку добровільних дій держав-членів для покриття інфраструктурних та операційних витрат; а також фінансову підтримку державам-членам, що приймають переміщених мігрантів (6000 євро на особу).

Єврокомісія також пропонує концепцію регіональних схем прибуття мігрантів в тісному співробітництві з Міжнародною організацією з питань міграції та УВКБ ООН та у партнерстві з третіми країнами.

"Метою регіональних механізмів є забезпечення швидкого та безпечного сходження на берег з обох боків Середземномор'я врятованих людей відповідно до міжнародного права, включаючи принцип невислання та відповідальний процес після прибуття" - зазначили в ЄК.

Очікується, що завтра, 25 липня, посли ЄС будуть обговорюватися концепції контрольованих центрів в ЄС та можливість швидкого використання тимчасової схеми для прийому врятованих у морі мігрантів.

Робота щодо регіональних заходів також буде розглянута на завтрашньому засіданні та, як очікується, буде продовжена на зустрічі з МОМ та УВКБ в Женеві 30 липня 2018 року.

Лише після того, як буде досягнуто згоди щодо спільного підходу у ЄС, пропозиція буде передана третім зацікавленим країнам.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.

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