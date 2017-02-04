Євросоюз готовий допомогти постраждалим від повені в Колумбії
Про це повідомляє DW.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні та єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового врегулювання Хрістос Стіліанідіс у неділю, 2 квітня, виступили із спеціальною заявою. У ній йдеться, що "Європейський Союз, близький партнер Колумбії, готовий надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися у цей скрутний час".
Також відзначається, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр висловив глибоке співчуття рідним та близьким загиблих, а також усьому народу Колумбії. Він побажав рятувальникам "сил та успіху в їхній важкій місії у цій екстремальній ситуації".
Стихійне лихо спричинили проливні дощі в передгір'ях Анд. Річки Мокоа, Сангояко і Мулатос, що протікають у цьому районі, вийшли з берегів, що і викликало селевий потік. Доступ до постраждалих районів сильно ускладнений через зруйновані мости та пошкоджені дороги.
Нагадаємо, внаслідок селевого потоку та повені на південному заході Колумбії загинули близько 300 людей. За даними армії, принаймні 400 людей отримали поранення і 200 пропали без вісті в столиці провінції Путумайо.
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