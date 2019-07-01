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Євросоюз перераховуватиме допомогу біженцям у Туреччині на картки

Перевагами цієї програми зможуть скористатися родини більш ніж 410 тис. дітей, які регулярно відвідують школу
Понад 1,5 млн біженців, які перебувають на території Туреччини, отримають адресну допомогу від ЄС, і суттєва частина цієї допомоги потрапить до найбільш нужденних у вигляді коштів на дебітних банківських картках.
Євросоюз перераховуватиме допомогу біженцям у Туреччині на картки Фото: telegraph.co.uk

"Гуманітарна допомога ЄС для Туреччини приносить відчутні результати для найбільш вразливих верств біженців. Мережа надзвичайного соціального захисту надає їм щомісячні перекази готівкою через дебітні картки, за допомогою яких біженці можуть купити товари, яких найбільше потребують – їжу, медикаменти, або сплатити орендну плату", – повідомляє прес-служба Європейської Комісії.

Ще одна базова програма передбачає цільові грошові перекази на потреби освіти. Перевагами цієї програми зможуть скористатися родини більш ніж 410 тис. дітей, які регулярно відвідують школу.

За повідомленням, у 2019 році ЄС продовжить надавати гуманітарну допомогу біженцям у Туреччині. З цією метою передбачено виділення €640 млн, з яких 80 млн будуть спрямовані саме на потреби надання доступу до освіти в надзвичайних обставинах.

Згадане фінансування є частиною другого траншу у €3 млрд, які ЄС спрямовує на гуманітарні та інші потреби Центру біженців у Туреччині.

Нагадаємо, Європейський Центральний банк (ЄЦБ) вживає заходи для захисту європейської валюти та створює додаткові можливості для миттєвих безготівкових розрахунків між фізичними особами.

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07 01 2019 21:59
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