Євросоюз звернувся до Росії з заявою щодо її нападу на ВМС України

Брюссель закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій

Європейський союз закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

"Напруженість в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після сьогоднішнього ранкового інциденту між російськими та українськими військово-морськими судами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку, а також подальші події, включаючи закриття руху російською владою і повідомлення про захоплення українських суден та постріли по них", - йдеться у заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич.

Брюссель закликав всі сторони діяти стримано в Азовському морі, хоча в даній ситуації Україна не вчинила жодних провокативних або незаконних дій.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю, щоб негайно провести деескалацію ситуації", - зазначається в заяві.

В ЄС нагадали, що глава дипломатії Федеріка Могеріні нещодавно однозначно заявила, що події в Азовському морі - це демонстрація того, як нестабільність та напруженість зростають, якщо не виконуються основні правила міжнародного співробітництва.

"Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та становило чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслили, що не визнають незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії.

Внаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шість українських військовослужбовців.

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.