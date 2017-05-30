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Юнкер прогнозує завершення ратифікації Угоди про Асоціацію до саміту Україна-ЄС

"Місце України - в Європі. Майбутнє України - разом з Європою"
Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сподівається завершити процедури, пов'язані з ратифікацією Угоди про асоціацію, до саміту Україна - ЄС, який пройде 13 липня 2017 року в Києві.
Юнкер прогнозує завершення ратифікації Угоди про Асоціацію до саміту Україна-ЄС Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

"Сьогоднішнє голосування в голландському Сенаті - це важливий сигнал від Нідерландів і всього Європейського Союзу нашим українським друзям: місце України - в Європі. Майбутнє України - разом з Європою. Я хотів би подякувати уряду Нідерландів і керівництву інших країн за їхні зусилля в досягненні позитивного завершення цього процесу. Ми в самому кінці. Наша угода про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, тепер на крок ближча до ратифікації. Я хотів би, щоб процес був закінчений швидко, якраз до липневого саміту ЄС-Україна", - цитує Юнкера прес-служба Єврокомісії. 

Він сподівається, що сьогоднішнє рішення Нідерландів дасть поштовх для зміцнення співпраці між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

З 2014 року Угода про асоціацію працювала в тимчасовому режимі.

 


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