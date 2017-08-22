З нафтових компаній Коломойського зняли мільярдний штраф

Господарський суд Києва задовольнив позови компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) і нафтопереробного комплексу "Галичина" про скасування штрафу, накладеного на них за рішенням Антимонопольного комітету за змову на аукціонах.

Про це йдеться в рішеннях суду від 7 серпня. Йдеться про штраф АМКУ, накладений на "Укртатнафту" та 5 афілійованих із групою "Приват" компаній (ТОВ "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Галнафта", "Гарант-УТН" і ПАТ НПК "Галичина") на загальну суму 1 371,27 млн гривень за узгоджені дії на аукціонах з продажу нафти в березні - липні 2015 року, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, "Укртатнафту" оштрафували на 1 млрд гривень, НПК "Галичина" - на 326,9 млн гривень. Суд відхилив твердження АМКУ про пов'язаність між собою всіх учасників торгів.

Нагадаємо, що в кінці березня 2016 року "Татнєфть" ініціювала судовий розгляд в Англії проти Коломойського, Боголюбова, а також бізнесменів Ярославського і Павла Овчаренка у справі про постачання нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод і вимагала відшкодувати $334 млн збитку і відсотки.

Вже у квітні Лондонський суд заарештував закордонні активи бізнесменів на суму $380 млн.

Довідка: "Укртатнафта" створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій НПЗ належало структурам, близьким до ВАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів в ЗАТ практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан".

Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват", яка має інтереси в цілому ряді галузей і контролює найбільший в Україні банк - ПриватБанк, інформує "Інтерфакс-Україна".

У жовтні 2007 року Овчаренко, який очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках, за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді приступив до керівництва підприємством, тоді як відсторонений керівник Сергій Глушко заявив про силове захоплення НПЗ.

У зв'язку з цим, російська "Татнєфть", що була основним постачальником сировини на підприємство, припинила поставки нафти на НПЗ.

"Татнєфть" пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році, у зв'язку з насильницьким захопленням ЗАТ "Укртатнафта" в жовтні 2007 року і експропріації акцій "Татнєфті" в ЗАТ "Укртатнафта".

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнєфті" компенсацію в розмірі $112 млн плюс відсотки.

"Укртатнафта" заявила про готовність компенсувати державі всі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням суду.