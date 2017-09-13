З початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь, - штаб
Як і вчора, у світлу пору доби бойовики майже припинили обстріли українських позицій, інформує прес-центр штабу АТО.
З 5 випадків відкриття вогню з боку російських найманців, які зафіксовані з опівночі, два обстріли характеризуються як неприцільні.
Зокрема на Приморському напрямку вночі і зранку окупанти неприцільно били по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатомету поблизу Старогнатівки та Водяного.
На Донецькому напрямку близько 6 ранку ворог відкривав вогонь з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях на околицях Авдіївки. Майже в цей же час найманці били з великокаліберних кулеметів у районі Опитного.
На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри поблизу станції Донець.
Суворо дотримуючись мирних домовленостей, від початку доби сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, що наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась: бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів.
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