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З початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь, - штаб

Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали
Від початку доби у зоні проведення АТО обстановка залишалась відносно спокійною.
З початку доби бойовики п

Як і вчора, у світлу пору доби бойовики майже припинили обстріли українських позицій, інформує прес-центр штабу АТО.

З 5 випадків відкриття вогню з боку російських найманців, які зафіксовані з опівночі, два обстріли характеризуються як неприцільні.

Зокрема на Приморському напрямку вночі і зранку окупанти неприцільно били по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатомету поблизу Старогнатівки та Водяного.

На Донецькому напрямку близько 6 ранку ворог відкривав вогонь з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях на околицях Авдіївки. Майже в цей же час найманці били з великокаліберних кулеметів у районі Опитного.

На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри поблизу станції Донець.

Суворо дотримуючись мирних домовленостей, від початку доби сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась: бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів.

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13 09 2017 19:17
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