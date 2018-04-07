З Тунісу до України не змогла вилетіти ще одна група туристів
Про це йдеться в повідомленні туроператора Oasis Travel, чиїми клієнтами є відпочивальники, на сторінці у Facebook.
"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів у готелях Тунісу на три дні і забезпечить виліт до Києва у суботу, 7 липня 2018 року. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ - Львів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.
Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.
Заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.
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