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З Тунісу до України не змогла вилетіти ще одна група туристів

Туроператор покрив незаплановане перебування українців у Тунісі
Десятеро туристів з Києва і 38 зі Львова, які сьогодні, 4 липня, мали повертатись з Тунісу, зможуть вилетіти в Україну лише 7 липня.
З Тунісу до України не змогла вилетіти ще одна група туристів Фото: cnn.com

Про це йдеться в повідомленні туроператора Oasis Travel, чиїми клієнтами є відпочивальники, на сторінці у Facebook.

"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів у готелях Тунісу на три дні і забезпечить виліт до Києва у суботу, 7 липня 2018 року. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ - Львів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.

Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.

Заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.

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04 07 2018 21:13
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