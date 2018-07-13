За день на Донбасі поранено одного бійця ЗСУ

Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Один раз противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Упродовж дня ворог відкривав вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кряківка, Кримське, що на Луганському напрямку, Мар’їнка, Опитне, Кам’янка, що на Донецькому напрямку, Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Водяного ворог обстріляв із 120-мм міномету", - інформує прес-центр штабу ООС.

"На жаль, внаслідок активних бойових дій російських окупантів один наш воїн отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога уточнюються. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння.