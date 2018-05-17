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За добу на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ, ще четверо отримали поранення

Окупанти проводили обстріл з мінометів і "Градів"
За минулу добу і ніч 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі.
За добу на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ, ще четверо отримали поранення Фото: ukrinform.ua

Двоє українських військових загинули, ще четверо отримали поранення, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Відзначається, що завдяки "активної оборони" українські підрозділи ліквідували п'ятьох бойовиків, ще вісьмох поранено.

Окупанти проводили обстріл з мінометів і "Градів" в районі Новозвановки та Троїцьке (Луганська область), Луганського, Світлодарська, Новолуганского, Майорска, Авдіївки, Досвідченого, Водяного, Лебединського та Широкіно (Донецька область), йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 16 травня в зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) від ворожої кулі загинув 41-річний мешканець Івано-Франківська.

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17 05 2018 08:40
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