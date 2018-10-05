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За фактом масового отруєння школярів у Черкасах порушено справу

За інформацією МОЗ, стан більшості потерпілих є задовільним
Черкаський відділ поліції розпочав кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей у черкаській школі.
За фактом масового отруєння школярів у Черкасах порушено справу Фото: ck.dsns.gov.ua

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Черкаській області, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Черкаської області, співробітникам якої доручено з’ясувати фактичні обставини події та причини погіршення стану дітей.

Прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook інформує, що стан більшості потерпілих унаслідок отруєння у школі Черкас оцінюють як задовільний.

"За оновленою інформацією щодо ситуації в Черкасах, на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 54 дитини і 4 дорослих (три вчительки і техпрацівниця Черкаської ЗОШ № 8). Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний. Водночас один дорослий перебуває у відділенні інтенсивної терапії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

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10 05 2018 11:19
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