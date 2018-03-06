За минулу добу на Донбасі поранено трьох бійців ЗСУ

Упродовж минулої доби, 02 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою.

На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій минулої доби троє українських військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, трьох поранено.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу бойовиками району "Чигирі" в селищі Південно Донецької області згоріло дев'ять житлових будинків.