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За півтора місяця Пенсійний фонд отримав більше 1,5 мільярда від "євроблях"

За вказаний період було здійснено митне оформлення 24,6 тисяч автомобілів
З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 мільярда гривень.
За півтора місяця Пенсійний фонд отримав більше 1,5 мільярда від "євроблях" Фото: з вільних джерел

З цієї суми 158,2 млн гривень – мито, 495,5 млн гривень - ПДВ, 738 млн гривень – акцизний податок, 174,1 млн гривень – кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів, повідомляє Міністерство фінансів.

Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

За вказаний період було здійснено митне оформлення 24,6 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із загальної кількості оформлених авто – понад 21 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили кошти в розмірі 8,5 тис грн за кожне авто, що звільнило їх від адміністративної відповідальності.

Як свідчать дані митної статистики, протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацію.

Додамо, у ДФС зазначили, що продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015  року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

 

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12 01 2019 17:57
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