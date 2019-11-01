За півтора місяця за новими правилами розмитнили 24,6 тис "євроблях"

За півтора місяця, з 25 листопада по 10 січня, в Україні оформили 24,6 тис. автомобілів за новими правилами розмитнення євроблях.

В останні тижні за добу митне оформлення проходять 1500 автомобілів з іноземною реєстрацією, йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Загальна сума надходжень у бюджет від митного оформлення склала 1 млрд 566 млн грн (з них 158,2 млн грн - мито, 495,5 млн грн - ПДВ, 738 млн грн - акцизний податок, 174,1 млн грн - добровільно сплачені кошти для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів).

Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, спрямовують у Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.