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Захищати Суми готові сім тисяч цивільних зі зброєю, - мер

"У семи тисяч осіб є зброя, і я думаю, що ми всі розуміємо, що коли буде потрібно, то ця зброя буде в руках"
Паніки у Сумах через запровадження воєнного стану немає, оскільки місцева влада регулярно інформує жителів.
Захищати Суми готові сім тисяч цивільних зі зброєю, - мер Фото: regionews.sumy.ua

Про це під час прес-конференції в Укрінформі на тему: "Суми: прикордоння в умовах воєнного стану. Забезпечення житлом учасників АТО" заявив Сумський міський голова Олександр Лисенко, повідомляє "Укрінфом".

“Воєнний стан у нас проходить спокійно. Сьогодні на території нашого міста зареєстровано сім тисяч одиниць зброї у цивільних осіб, тому це відповідна армія. У семи тисяч осіб є зброя, і я думаю, що ми всі розуміємо, що коли буде потрібно, то ця зброя буде в руках, і саме більшість - це учасники АТО, які вийдуть зі зброєю в руках боронити наше місто і нашу країну”, - сказав Лисенко.

Водночас він зазначив, що місцева влада контролює ситуацію, і вся життєдіяльність міста буде забезпечена.

“Багато питань виникало про те, чи будуть обмежені права мешканців і можливості проведення масових заходів. Дійсно, деякі ініціатори самі скасовують заходи, переносять на інший термін. Мені задавали питання, чи буде День Святого Миколая і чи буде відкриватися міська ялинка. Звичайно, вона буде відкриватися. В місті забезпечені сьогодні охоронні заходи і для дітей цей захід не буде обмежуватися”, - зазначив він.

Нагадаємо, що в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

у Міноборони запевнили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

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14 12 2018 19:37
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