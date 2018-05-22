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Захист директора "РИА Новости Украина" оскаржив його арешт

Сьогодні захист подасть апеляцію через канцелярію суду
Захист директора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді, оскаржив рішення суду, який заарештував його до 13 липня.
Захист директора "РИА Новости Украина" оскаржив його арешт Фото: afp.com

За словами його адвоката Андрія Доманського, апеляційна скарга була подана в понеділок по електронній пошті, передають "Українські Новини"

Зазначено, що 22 травня захист подасть апеляцію через канцелярію суду.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, які свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази у провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

У середу, 16 травня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

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22 05 2018 08:59
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