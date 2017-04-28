Запит російського Інтерполу про арешт - частина плану з переслідування тих, хто проти РФ, - Яценюк
"Російська машина намагається дискредитувати українську владу і переслідувати тих політичних фігур, які не просто розмовляють, а діють проти російської агресії. Рішення російського Інтерполу запросити моє затримання, арешт і екстрадицію до РФ є частиною російського плану з дискредитації і переслідування тих, хто виступає проти Росії. Але в них нічого не вийде", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів у п’ятницю, 28 квітня.
Лідер "Народного фронту" нагадав, що депутат-утікач Олександр Онищенко заявив, що витратив 12 мільйонів доларів на дискредитацію його персонально та його уряду: "Проросійські ЗМІ, які є в Україні, до сьогоднішнього дня далі намагаються дискредитувати і "Народний фронт", і мене особисто".
"Російська Федерація не може пробачити те, що мною було прийнято рішення про подачу позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації та позову проти російського "Газпрому", - підкреслив він, нагадавши, що перебуваючи на посаді Глави Уряду також прийняв рішення про запровадження санкцій проти РФ, і згодом за підписом Президента України санкції були введені.
"Моя міжнародна позиція як на посаді Прем'єр-міністра країни, так і зараз на посаді лідера політичної партії залишається дуже чітка - проукраїнська і антиросійська. Антиросійська до того моменту, доки президент Путін разом зі своєю оравою не заберуться з території Криму, Донецька і Луганська", - заявив Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що Росія направила в Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні запит про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту та подальшої екстрадиції в РФ.
Раніше, слідчий комітет Росії направив в Есентукський міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.
У свою чергу, Мін’юст України звернувся до ЄСПЛ щодо невизнання рішень російських судів проти Яценюка.
Також, МЗС України висловило своє обурення рішенням щодо заочного арешту українського політика Арсенія Яценюка (прем’єр-міністра у 2014-2016 роках).
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