Заставу Полякова можуть віддати державі

Сьогодні у Солом'янському суді Києва розглядатимуть клопотання прокурорів САП про стягнення з народного депутата Максима Полякова застави в дохід держави у зв'язку з невиконанням ним ухвали суду, зокрема, щодо носіння електронного браслету.

"Сьогодні, 4 серпня 2017 року, о 14:30 у приміщенні Солом’янського районного суду міста Києва відбудеться розгляд клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з невиконанням підозрюваним ухвали суду, якою покладенно відповідні обов'язки, у тому числі носіння засобу електронного контролю, народним депутатом Максимом Поляковим", - йдеться у повідомленні САП.

Засідання суду відбудеться о 14:30.

Нагадаємо, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних депутатів – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Дана операція відбувалась за співпраці з Федеральним бюро розслідувань (США).

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня 2017 року Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох Полякова та Розенблата. 11 липня ВР надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.