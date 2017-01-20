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Заступника керівника Львівської митниці упіймали на хабарі сумою $15 тис

Чиновник вимагав гроші в підлеглих
Правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.
Заступника керівника Львівської митниці упіймали на хабарі сумою $15 тис Фото: прес-служба Нацполіції

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з Національною поліцією задокументовано факт вимагання й одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США в.о. заступника начальника Львівської митниці Борисовим від підлеглих працівників за нестворення перешкод під час проходження служби і незвільнення їх із посад", - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор також закликав повідомляти в правоохоронні органи про інші факти вимагання.

"Про побори з підлеглих на всіх митницях говорять усі. Чому ж затримали тільки у Львові? Тому що митники мовчать? Збирають з бізнесу і платять вгору", - додав генпрокурор.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.

Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.

 

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Denys Kuznetsov20 січня 2017 11:46
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    [***]://ritm.tv/news/society/poltavshhini-zamanyuye-zarplatoyu/
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20 01 2017 11:27
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