Заступника керівника Львівської митниці упіймали на хабарі сумою $15 тис

Правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з Національною поліцією задокументовано факт вимагання й одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США в.о. заступника начальника Львівської митниці Борисовим від підлеглих працівників за нестворення перешкод під час проходження служби і незвільнення їх із посад", - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор також закликав повідомляти в правоохоронні органи про інші факти вимагання.

"Про побори з підлеглих на всіх митницях говорять усі. Чому ж затримали тільки у Львові? Тому що митники мовчать? Збирають з бізнесу і платять вгору", - додав генпрокурор.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.

Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.