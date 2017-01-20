Заступника керівника Львівської митниці упіймали на хабарі сумою $15 тис
"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з Національною поліцією задокументовано факт вимагання й одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США в.о. заступника начальника Львівської митниці Борисовим від підлеглих працівників за нестворення перешкод під час проходження служби і незвільнення їх із посад", - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Генпрокурор також закликав повідомляти в правоохоронні органи про інші факти вимагання.
"Про побори з підлеглих на всіх митницях говорять усі. Чому ж затримали тільки у Львові? Тому що митники мовчать? Збирають з бізнесу і платять вгору", - додав генпрокурор.
Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники військової прокуратури Західного регіону разом з управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції у Львівській області затримали на хабарі т.в.о. заступника голови Львівської митниці ДФС Юрія Борисова.
Нагадаємо, що колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабарі.
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