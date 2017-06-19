Затримані податківці дають викривальні показання проти Клименка, - ГПУ

Головна військова прокуратура ГПУ продовжує допити як колишніх, так і чинних працівників податкових органів

Слідство зібрало викривальні свідчення щодо діяльності так званих "програмних підприємств", які брали участь в схемі ухилення від сплати податків.

Є докази порушень і з боку екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, повідомляє Генеральна прокуратура.

"Один з колишніх керівників обласної податкової адміністрації розкрив механізм забезпечення діяльності вказаних схем з боку податкових органів, починаючи від міністерства доходів і зборів України, закінчуючи районною податковою інспекцією, де на обліку перебували "програмні підприємства", – сказано в повідомленні.

"Також розкрито умови роботи підприємств реального сектору економіки з так званими "податковими майданчиками" та задіяних у вказаних схемах службових осіб податкових органів", – додає Генпрокуратура.

Головна військова прокуратура ГПУ продовжує допити як колишніх, так і чинних працівників податкових органів у рамках кримінального провадження щодо "програмних підприємств".

"Програмними підприємствами" слідчі називають "створені злочинною організацією на чолі з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, які використовувалися для ухилення від сплати податків". Їх не перевіряли.

Як відомо, 14 червня прокуратура заочно повідомила екс-міністра доходів і зборів Олександру Клименку про підозру в створенні та участі в злочинній організації і зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд грн. 23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав Денисюка "смотрящим" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка. 25 травня суд постановив арештувати Денисюка з можливістю внесення застави у розмірі 100,32 млн грн.