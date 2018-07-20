НОВИНИЗатримано третього ув'язненого, який днями втік з колонії в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримано третього ув'язненого, який втік з колонії в Одесі
Втечу було здійснено вранці 17 липня
Фото: rbc.ua
"Особовим складом Усатівського відділення поліції ГУНП в Одеській області затримано третього утікача з резонансної втечі, яка сталася напередодні в Одесі", - повідомив радник начальника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк.
За словами Форостяка, затриманий протягом доби ховався поблизу одного з кемпінгів області.
Нагадаємо, вранці 17 липня з одеської колонії втекло троє ув'язнених. Двоє були засуджені за крадіжку з проникненням у житло, третій - за зґвалтування. Пізніше повідомлялося, що двох втікачів вдалося затримати, третього - оголосили в розшук.
Нагадаємо, у вівторок уранці з колонії загального режиму №51 в Одесі втекли троє ув'язнених.
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20 07 2018 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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