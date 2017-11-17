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Затриманого в Білорусі журналіста відвідали українські консули

Журналісту надано державного білоруського адвоката
Затриманого в Білорусі українського журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка відвідав український консул.
Затриманого в Білорусі журналіста відвідали українські консули Фото: facebook.com/profile.php?id=1812824992

"Наскільки нам відомо, консул України відвідав Павла, і є певний непублічний збір інформації", - сказав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в ефірі  телеканалу "112 Україна"

Також він зазначив, що вже відомо, що журналіста, громадянина України, заарештували представники білоруського КГБ.

"Йому надано державного білоруського адвоката, який має захищати інтереси Шаройка. При цьому адвокат не розголошує суті справи, нібито через заборону", - сказав Томіленко.

За його словами,  дружина журналіста тривалий час після його затримання сподівалась на дієвість таємних переговорів, але коли зрозуміла їх безрезультатність, приїхала до України, де шукає можливості захисту свого чоловіка.

"Офіційно їм заборонили спілкуватись, тож всю інформацію про чоловіка вона отримує через адвоката або за допомогою листування", - сказав голова НСЖУ.

Він також зазначив, що звернувся до міжнародної спілки журналістів з проханням об'єднати зусилля, щоб змусити Лукашенка звільнити Шаройка, щоб він не повторив долю Романа Сущенка, який вже більше року перебуває у російській в'язниці.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

 

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17 11 2017 17:59
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