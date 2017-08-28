Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника арештували

Посереднику обрано такий самий запобіжний захід
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальникові департаменту поліції охорони Сергію Буднику, затриманому під час отримання хабара, у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 128 тис грн.
Затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника арештували Фото: asn.in.ua

Суд прийняв рішення 25 серпня, повідомило джерело "Українських новин" в правоохоронних органах.

Іншому підозрюваному - посереднику - обрано такий самий запобіжний захід.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.

Будника затримали 22 серпня під час отримання 96 тис грн хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис грн щомісяця за надання послуг фізичної охорони.

Довідка: генерал поліції 3-го рангу і заслужений юрист України Сергій Будник очолює Департамент поліції охорони від осені 2014 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.