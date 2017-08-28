Затриманого за хабар начальника поліції охорони Будника арештували

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальникові департаменту поліції охорони Сергію Буднику, затриманому під час отримання хабара, у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 128 тис грн.

Суд прийняв рішення 25 серпня, повідомило джерело "Українських новин" в правоохоронних органах.

Іншому підозрюваному - посереднику - обрано такий самий запобіжний захід.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.

Будника затримали 22 серпня під час отримання 96 тис грн хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис грн щомісяця за надання послуг фізичної охорони.

Довідка: генерал поліції 3-го рангу і заслужений юрист України Сергій Будник очолює Департамент поліції охорони від осені 2014 року.