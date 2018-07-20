Затриманому за збут наркотиків мешканцю Закарпаття призначили заставу 15,5 мільйонів гривень Суд арештував чоловіка на 60 діб

За клопотанням військової прокуратури Західного регіону України мешканцю Закарпаття, якого підозрюють у виготовленні та неодноразовому збуті опію, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу визначено 15,5 мільйонів гривень застави.

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Таке рішення ухвалив 20 липня 2018 року Галицький районний суд м. Львова, повідомляють у військовій прокуратурі Західного регіону. Прокуратура нагадує, що упродовж квітня-липня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури регіону задокументовано неодноразові факти виготовлення і збуту вказаним наркоділком 3,5 л опію екстраційного. Окрім того,під час проведеної спецоперації загалом вилучено 7,5 л опію екстраційного – 150 тис. доз наркотику на суму близько 15 млн грн. Спецоперація із викриття членів організованої групи проводилася слідчими слідчого відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з оперативними співробітниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

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