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Затриманому за збут наркотиків мешканцю Закарпаття призначили заставу 15,5 мільйонів гривень

Суд арештував чоловіка на 60 діб
За клопотанням військової прокуратури Західного регіону України мешканцю Закарпаття, якого підозрюють у виготовленні та неодноразовому збуті опію, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу визначено 15,5 мільйонів гривень застави.
Затриманому за збут наркотиків мешканцю Закарпаття призначили заставу 15,5 мільйонів гривень Фото: gettyimages.com

Таке рішення ухвалив 20 липня 2018 року Галицький районний суд м. Львова, повідомляють у військовій прокуратурі Західного регіону.

Прокуратура нагадує, що упродовж квітня-липня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури регіону задокументовано неодноразові факти виготовлення і збуту вказаним наркоділком 3,5 л опію екстраційного. Окрім того,під час проведеної спецоперації загалом вилучено 7,5 л опію екстраційного – 150 тис. доз наркотику на суму близько 15 млн грн.

Спецоперація із викриття членів організованої групи проводилася слідчими слідчого відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з оперативними співробітниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

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20 07 2018 22:40
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