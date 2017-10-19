Зайцева брала участь у гонках по нічному Харкову під час наїзду на пішоходів, - ВІДЕО

Водій Lexus Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

"Lexus виявляється брав участь в гонках по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівчини пофорсити", - повідомив Антон Геращенко у Facebook.

Про це стало відомо після того, як харківський інтернет провайдер "Тріолан" виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського Виконкому, зазначив Геращенко.

"Слідство тепер має встановити особу водія другого авто, який брав участь в "покатушках". Він буде важливим свідком у справі щодо встановлення винних у харківській трагедії, за яким послідує відплата!", - підсумував він.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.