Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що дівчина ніколи не порушувала правила дорожнього руху

Він також висловив упевненість, що винуватцем ДТП був водій автомобіля "Фольксваген-Туарег"

Вітчим підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові Олени Зайцевої Василь заявив, що дівчина ніколи не порушувала правила дорожнього руху.

"У нашій родині велике горе. Вона два роки водить машину і за цей час жодних порушень у неї не було. Дівчинка була твереза, вона їхала з подругою. Це моя машина, вона п'ять років тому була взята у кредит, який ми виплатили. Дитина добу не їсть. Нам досі не дали поспілкуватися, її відразу закрили у СІЗО", - розповів Василь Зайцев, повідомляє Kharkiv Today.

Він зазначив, що про подробиці аварії йому невідомо, а про причини може судити тільки з інформації ЗМІ. Також він упевнений, що винуватцем ДТП був водій автомобіля "Фольксваген-Туарег".

"Її вдарили, розумієте. Машина вщент. Її просто кинуло. Ну як Туарег їхав... незрозуміло, як він її ударив", - додав батько.

Проте, київський автогонщик і волонтер Олексій Мочанов опублікував в Facebook список порушень 20-річної Олени Зайцевої, яка була за кермом чорного Lexus.

Фото: Alex Mochanov

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України